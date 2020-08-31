В Киеве заметили патрульный автомобиль французской полиции

В одном из районов Киева заметили необычный полицейский автомобиль. Интересен он тем, что относится не к украинской, а французской полиции.

Соответствующий снимок опубликовал в Facebook пользователь Юрий Дацык.

Renault Megane французской полиции в Киеве. Юрий Дацык, Facebook

Как видно на фото, это Renault Meganе в характерной "раскраске" полиции Франции и с проблесковыми маячками синего цвета.

Возможно, данный автомобиль оказался в Украине в рамках съемок фильма "The Last Mercenary" ("Последний наемник") с Жан-Клод Ван Даммом в главной роли. По сюжету события происходят в Париже, хотя съемки осуществляются как раз в Киеве.

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