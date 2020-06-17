В жутком состоянии: в Киеве заметили 'допотопный' автомобиль такси

Советские автомобили на работе в такси Киева давно стали исключением. И, тем не менее, периодически они всё же встречаются, причем в некоторые случаях эти авто поражают своим состоянием. Одну из таких " железных лошадок" недавно заметили на Севастопольской площади.

Соответствующее фото автомобиля было опубликовано в сообществе Автомобильный Киев соцсети Facebook.

Старенький Москвич на службе такси

Как видно, в столице "таксует" старенький Москвич-2141. Такая машина выпускалась довольно долго – с 1986 по 2002 годы, и, судя по ее состоянию, в данном случае это модель ранних годов выпуска. Ухоженной машиной явно назвать нельзя: у Москвича уже "выцвело" ЛКП, множество вмятин по кузову, а некоторые навесные элементы и вовсе отсутствуют.

Старенький Москвич на службе такси

В комментариях к фото один из пользователей отметил, что это такси стоит на Севастопольской площади регулярно с 2012 года, при этом непонятно, на что рассчитывает его владелец. При этом, по словам другого пользователя, тарифы у данного "перевозчика" нередко выше, чем у служб такси.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Киеве недавно засняли один из самых дорогих автомобилей в мире – очень мощный Porsche за 6 млн грн.