В Киеве заметили на парковке два суперкара-конкурента на миллион

У одного из престижных столичных торговых центров заметили два суперкара-конкурента – Bentley Continental GT и Rolls-Royce Ghost.

Об этом сообщило Instagram-сообщество luxcar_of_ua. Поклонники люксовых машин обнаружили в центре столицы припаркованные рядом Bentley Continental GT и Rolls-Royce Ghost на украинских номерах. Суммарная стоимость двух таких авто составляет около миллиона долларов.

Автомобили этих британских брендов пользуются популярностью среди украинских предпринимателей и бизнесменов. Только за 2019 год в Украине через официальную дилерскую сеть Rolls-Royce было продано 16 автомобилей, причем, 11 из них – внедорожники Cullinan стоимостью от 13,4 миллионов грн. По сравнению с 2018 годом продажи RR у нас в стране выросли более чем в 3 раза.

Всего за 15 лет работы представительства более 100 украинцев стали обладателями Rolls-Royce. Любовь к британской "классике" в Украине питают давно – впервые автомобиль этой марки появился в Одессе уже в 1914 году.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, используются Rolls-Royce в Украине не только для перевозки людей, но и для продажи… картошки.