В Киеве заметили Mercedes S-Class, груженый мешками моркови

Виталий Сазонов Новости 09:54, 18.11.2020 Обновлено: 10:03, 18.11.2020

Mercedes-Benz S-Class с необычным грузом засняли на парковке одного из киевских супермаркетов. На фото попал момент, как двое мужчин загружают в элитный представительский автомобиль мешки с морковью.

Соответствующие снимки опубликовало Facebook-сообщество "Подслушано у водителей Киев". Как видно на кадрах, мешки, набитые овощами, клали не только в багажник, но и салон автомобиля. Причем это был не 20-и или 15-летний премиум-седан, а сравнительно новый Mercedes – S-Class предыдущего поколения (в кузове W222).

Mercedes S-Class W222 с мешками моркови
facebook.com/poduvod

"Морковь по акции, можно и в салон S-Class положить", – гласит подпись к фото.

Mercedes S-Class W222 с мешками моркови
facebook.com/poduvod
Mercedes S-Class W222
wikipedia.org

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что автомобильный номер "0 10" продали за 4,8 млн грн. Этому госзнаку уже 118 лет.

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