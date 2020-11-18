В Киеве заметили Mercedes S-Class, груженый мешками моркови

Mercedes-Benz S-Class с необычным грузом засняли на парковке одного из киевских супермаркетов. На фото попал момент, как двое мужчин загружают в элитный представительский автомобиль мешки с морковью.

Соответствующие снимки опубликовало Facebook-сообщество "Подслушано у водителей Киев". Как видно на кадрах, мешки, набитые овощами, клали не только в багажник, но и салон автомобиля. Причем это был не 20-и или 15-летний премиум-седан, а сравнительно новый Mercedes – S-Class предыдущего поколения (в кузове W222).

"Морковь по акции, можно и в салон S-Class положить", – гласит подпись к фото.

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