В Киеве заметили кортеж эксклюзивных бронированных внедорожников

Obozrevatel Новости 14:05, 23.09.2020 Обновлено: 14:18, 23.09.2020

На киевских дорогах заметили кортеж из двух необычных авто. Это редкие для украинской местности внедорожники, которые к тому же еще и бронированные.

Соответствующее видео опубликовал Instagram-аккаунт lux.vehic1es.

В Киеве засняли кортеж из двух бронированных Cadillac Escalede.
Скриншот публикации

Как видно в видео, это пара Cadillac Escalade предпоследнего поколения. Обе машины имеют бронезащиту, кроме того, у них индивидуальные номера – "7777" и "0007" соответственно.

По одной из версий, на таком кортеже передвигается глава "Нафтогаза Украины", по другой – экс-депутат Вилен Шатворян.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Харькове засняли Porsche Cayenne c "полюцийской" символикой.

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