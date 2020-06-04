В Киеве за неправильную парковку забрали Rolls-Royce за 11 млн

Новости 17:41, 4.06.2020

В центре Киева заметили эвакуатор с очень необычным, дорогим грузом. На платформе фургона засняли редкий Rolls-Royce Wraith.

Соответствующее фото было опубликовано на страничке Киев Оперативный в Facebook.

Эвакуированный Rolls-Royce
facebook.com/KyivOperativ

Судя по всему, роскошного "британца" эвакуировали за неправильную парковку и везли на штрафплощадку. На это указывает название компании, которое нанесено на бортах эвакуатора – ООО "Экспедиция 777". Именно эта фирма занимается в столице эвакуацией неправильно припаркованных авто.

Не исключено, что этот Rolls-Royce Wraith стал самым дорогим авто в Киеве, которое забрали на штрафплощадку. Стоит такой автомобиль от 11,2 млн грн.

К слову, Rolls-Royce Wraith выпускается с 2013 года по сегодняшний день. Это 5,2-метровое двухдверное купе, которое оснащается мотором 6,6 L V12 на 632 силы. Отметку в 100 км/ч машина преодолевает за 4,6 сек, максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Rolls-Royce Wraith
caranddriver.com

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Киеве уже начали "бороться" с системой автофиксации нарушений ПДД.

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