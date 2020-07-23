В Киеве водитель оригинально скрыл номер авто от камер автофиксации

Введение системы автофиксации нарушений ПДД в Украине понравилось не всем автомобилистам. Многие сразу же стали прятать и маскировать номера своих машин.

Самый распространенный способ – это заклеивание или замазывание одной из цифр или же букв госзнака. Однако недавно в Киеве сфотографировали автомобиль, владелец которого отличился очень оригинальным способом сокрытия номера.

Вот так автомобилист скрыл номер. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как видно на фото, опубликованных на странице dtp.kiev.ua в Facebook, у этого Subaru Forester передний номерной знак наклонен вперед. При этом установлен он на подвижном механизме, поэтому в любой момент номер можно поставить на место.

Вот так автомобилист скрыл номер. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Теоретически такая система может и не позволить камере автофиксации поймать автомобиль на нарушении. Вместе с тем и не факт, что полиция может предъявить претензии за такое ноу-хау. Главное, чтобы номер можно было четко рассмотреть с расстояния в 20 м. В ПДД ничего не прописано по поводу того, что госназк может быть установлен под наклоном. В остальном же он отвечает всем требованиям – не загрязнен, не закрыт другими предметами и закреплен в положенном месте.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что столичные автомобилисты начали прятать номера своих авто от камер контроля скорости еще в первый день работы системы автофиксации. А недавно на улицах Киева был замечен VW Passat, номерной знак которого также замаскировали очень необычным образом.