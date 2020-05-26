В Киеве велосипед оказался быстрее и удобнее, чем Lamborghini

В последние дни на фоне карантина и ограничений в работе транспорта Киев погрузился в пробки. Из-за этого на дороге равными оказались все автомобили – как показала практика, владение супер мощной и быстрой машиной не даёт никаких преимуществ.

А вот о велосипеде такого не скажешь. С его помощью можно передвигаться без каких-либо "перебоев", что наглядно показал житель столицы Александр Шевкунов.

В своем Фейсбуке он опубликовал фото, как обогнал на велосипеде эксклюзивный суперкар Lamborghini Aventador SVJ Roadster, который попал в затор точно так же, как и другие машины.

Велосипед обогнал Lamborghini facebook.com/aleksandr.shevkunov

Велосипед обогнал Lamborghini facebook.com/aleksandr.shevkunov

Кстати, об этом Lamborghini Aventador SVJ Roadster OBOZREVATEL уже писал: этот 770-сильный автомобиль появился в Украине не так давно и, по слухам, обошёлся своему владельцу в 650 000 евро. А ещё его недавно остановила полиция.

Велосипед обогнал Lamborghini facebook.com/aleksandr.shevkunov

Велосипед обогнал Lamborghini facebook.com/aleksandr.shevkunov

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что музыкант из Турции выбрал своим автомобилем ЗАЗ Таврия.

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