В Киеве велосипед оказался быстрее и удобнее, чем Lamborghini

В последние дни на фоне карантина и ограничений в работе транспорта Киев погрузился в пробки. Из-за этого на дороге равными оказались все автомобили – как показала практика, владение супер мощной и быстрой машиной не даёт никаких преимуществ.
А вот о велосипеде такого не скажешь. С его помощью можно передвигаться без каких-либо "перебоев", что наглядно показал житель столицы Александр Шевкунов.
В своем Фейсбуке он опубликовал фото, как обогнал на велосипеде эксклюзивный суперкар Lamborghini Aventador SVJ Roadster, который попал в затор точно так же, как и другие машины.
Велосипед обогнал Lamborghini
facebook.com/aleksandr.shevkunov
Велосипед обогнал Lamborghini
facebook.com/aleksandr.shevkunov
Кстати, об этом Lamborghini Aventador SVJ Roadster OBOZREVATEL уже писал: этот 770-сильный автомобиль появился в Украине не так давно и, по слухам, обошёлся своему владельцу в 650 000 евро. А ещё его недавно остановила полиция.
Велосипед обогнал Lamborghini
facebook.com/aleksandr.shevkunov
Велосипед обогнал Lamborghini
facebook.com/aleksandr.shevkunov
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что музыкант из Турции выбрал своим автомобилем ЗАЗ Таврия.
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