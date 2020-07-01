В Киеве увидели уникальный внедорожник с украинскими корнями

Внедорожник Torsus Praetorian представляет собой полноприводный автобус, который производит украино-чешская компания в Словакии. Один из таких увидели на улицах Киева.

Фото опубликовал TopGir. На нем изображен внедорожный автобус Torsus Praetorian в темно-зеленом матовом цвете. Огромные размеры транспортного средства подчеркивает легковой VW Polo, который стоит рядом.

По фото трудно определить спецификацию конкретного автомобиля. Но максимальная вместимость составляет 35 человек. Дорожный просвет равен без малого 40 см. В основе транспортного средства использованы компоненты MAN, включая дизельный двигатель мощностью 240 л.с.

Torsus Praetorian. Фото: torsus.eu

Torsus Praetorian. Фото: torsus.eu

В украинских силовых структурах уже несколько таких автобусов. А недавно необычное ТС удостоилось пары престижных наград. При этом Torsus Praetorian прославился на весь мир, а компания получила множество заказов из разных стран.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о редком украинском автобусе ЛАЗ.