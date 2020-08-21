В Киеве угнали спортивный Porsche без взлома. Фото

Стас Сидилев Новости 13:31, 21.08.2020

Полиция Киева нашла угнанный спорткар Porsche Cayman желтого цвета. При этом злоумышленник, чтобы украсть автомобиль, даже не взламывал его.

Владельцем немецкого спортивного автомобиля оказался иностранец, который обратился в полицию с заявлением об угоне машины. Довольно скоро правоохранители нашли спорткар Porsche в частном секторе, а злоумышленника задержали.

По информации TopGir, транспортное средство угнал житель Черниговской области, который работал в Киеве на стройке. Он вызвал эвакуатор и представился владельцем автомобиля. Ему якобы потребовалось отвезти автомобиль на СТО из-за сломанной электроники.

Злоумышленник вызвал эвакуатор, чтобы угнать Porsche.
Фото: Национальная полиция

Злоумышленнику грозит тюремное заключение сроком до 5 лет.

Полиция нашла украденный Porsche Cayman.
Фото: Национальная полиция
Преступнику грозит тюремное заключение на 5 лет.
Фото: Национальная полиция

Ранее OBOZREVATEL показывал спортивный автомобиль за $500 000, который отвезли на эвакуаторе на штрафстоянку за неправильную парковку в Киеве.

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