В Киеве угнали спортивный Porsche без взлома. Фото
Полиция Киева нашла угнанный спорткар Porsche Cayman желтого цвета. При этом злоумышленник, чтобы украсть автомобиль, даже не взламывал его.
Владельцем немецкого спортивного автомобиля оказался иностранец, который обратился в полицию с заявлением об угоне машины. Довольно скоро правоохранители нашли спорткар Porsche в частном секторе, а злоумышленника задержали.
По информации TopGir, транспортное средство угнал житель Черниговской области, который работал в Киеве на стройке. Он вызвал эвакуатор и представился владельцем автомобиля. Ему якобы потребовалось отвезти автомобиль на СТО из-за сломанной электроники.
Злоумышленнику грозит тюремное заключение сроком до 5 лет.
Ранее OBOZREVATEL показывал спортивный автомобиль за $500 000, который отвезли на эвакуаторе на штрафстоянку за неправильную парковку в Киеве.