В Государственном музее авиации имени А.К. Антонова в ближайший уик-енд будет проходить "Ретрослет OldCar".

Об сообщает пресс-служба организаторов. Из-за карантина в этом году ежегодный фестиваль "OldCarLand" вынужденно поменяет свой формат в соответствии с требованиями МОЗ Украины. Кроме того, одним из ярких событий мероприятия станет пробег старинных автомобилей, который стартует 12 сентября в 10:30 от Памятника основателям Киева и финиширует на территории Музея авиации.

В Киеве состоится двухдневный "Ретроcлет OldCar". Фото: oldcarland.com.ua

Уникальная живописная локация позволит всем любителям старинной техники пообщаться с коллегами и друзьями, оценить работу реставраторов, увидеть разнообразные образцы автомобилей и мотоциклов прошлых лет и просто приятно провести время вдали от суетного мегаполиса.

12-13 сентября в Киеве состоится двухдневный "Ретроcлет OldCar". Фото: oldcarland.com.ua

Попасть на мероприятие можно в субботу 12 сентября и воскресенье 13 сентября с 10:00 до 19:00. Стоимость билета в кассе "Музея авиации" – 100 грн.

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