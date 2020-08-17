В Киеве шлагбаум упал и повредил Rolls-Royce за $400 000

В Киеве произошло очень дорогое ДТП. По неизвестным причинам шлагбаум упал на купе Rolls-Royce Wraith. К сожалению, без повреждений не обошлось.

Фото инцидента было опубликовано на страничке dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

Шлагбам упал на Rolls-Royce Wraith. Скриншот публикации

Неприятный случай произошел в центре столице, в ЖК "Новопечерские липки". Как видно, Rolls-Royce пытался заехать на закрытую территорию, однако его не пустил шлагбаум. Устройство преграждения ударило по автомобилю и, судя по снимку, разбило ему лобовое стекло (есть ли другие повреждения, сказать сложно).

Очевидно, ремонт будет недешевым, учитывая стоимость британского купе. В Украине Rolls-Royce Wraith стоит 400 000 – 460 000 долларов в зависимости от комплектации.

Rolls-Royce Wraith. Фото: cars.com

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине прямо во время движения загорелся дорогостоящий Maserati.