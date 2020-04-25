В Киеве с 1 мая вводят автоматические штрафы для водителей: где установлены камеры

Тимур Григоренко Новости 14:21, 25.04.2020 Обновлено: 16:12, 25.04.2020

В Киеве с 1 мая запустят систему видеофиксации, которая будет автоматически фиксировать нарушения правил дорожного движения и выписывать водителям штрафы.

За время тестирования программы разработали алгоритм автоматической фиксации нарушений ПДД.

Так, сперва камера заснимет превышение скорости водителем. Нарушение отобразится на компьютере у полиции, где проверят госномер авто.

ДТП в Киеве

После полицейские должны установить совпадение номера машины с ее маркой, и только потом составить административный протокол.

Протокол нарушителю отправят по почте и цифровую версию продублируют в электронном кабинете водителя. При этом нарушитель может ознакомиться с фото, видео и узнать место и время нарушения ПДД. Если же за рулем был не владелец авто, то административный штраф оплачивает нарушитель.

Камера может фиксировать следующие нарушения, за которые установлены такие штрафы:

  • превышение скорости на 20 км/ч, игнорирование знаков, разметки, правил остановки и стоянки, проезд по тротуару – 255 грн

  • нарушение проезда перекрестков, езда на красный свет, нарушение дистанции или интервала, не включение поворота, пользование мобильным телефоном – 425 грн

  • превышение скорости на 50 км/ч, нарушение правил остановки или стоянки, которые мешают проезду транспорта – 510 грн

  • остановка или стоянка на местах для инвалидов – 1070 грн

  • оставление места ДТП – штраф 255 грн, арест на 15 суток или общественные работы

Адреса видеокамер
Скриншот

Для фиксации нарушений ПДД в столице установили 20 видеокамер по таким адресам:

  • ул. Елены Телиги, 39;

  • Набережное шоссе, 4;

  • перекресток Причальной и Днепровской набережной;

  • ул. Братиславская, 18;

  • Чоколовский бульвар, 24;

  • две камеры на Северном мосту – в направлении левого и правого берегов;

  • на Броварском проспекте у станции метро Левобережная и на перекрестке с улицей Строителей;

  • Южный мост – в направлении левого и правого берега;

  • проспект героев Сталинграда, 25;

  • проспект Владимира Маяковского, д.56 и д.65;

  • бульвар Дружбы народов, 27 и 36;

  • Столичное шоссе, 58 в направлении Киева и Обухова;

  • еще две камеры - на перекрестке Харьковской площади с улицей Николая Бажана.

Напомним, что 24 апреля Верховная Рада поддержала в целом законопроект, которым отменяются штрафные баллы за нарушения правил дорожного движения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине официально ввели штрафы за перевозку детей без автокресел.

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