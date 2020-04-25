В Киеве с 1 мая вводят автоматические штрафы для водителей: где установлены камеры
В Киеве с 1 мая запустят систему видеофиксации, которая будет автоматически фиксировать нарушения правил дорожного движения и выписывать водителям штрафы.
За время тестирования программы разработали алгоритм автоматической фиксации нарушений ПДД.
Так, сперва камера заснимет превышение скорости водителем. Нарушение отобразится на компьютере у полиции, где проверят госномер авто.
После полицейские должны установить совпадение номера машины с ее маркой, и только потом составить административный протокол.
Протокол нарушителю отправят по почте и цифровую версию продублируют в электронном кабинете водителя. При этом нарушитель может ознакомиться с фото, видео и узнать место и время нарушения ПДД. Если же за рулем был не владелец авто, то административный штраф оплачивает нарушитель.
Камера может фиксировать следующие нарушения, за которые установлены такие штрафы:
превышение скорости на 20 км/ч, игнорирование знаков, разметки, правил остановки и стоянки, проезд по тротуару – 255 грн
нарушение проезда перекрестков, езда на красный свет, нарушение дистанции или интервала, не включение поворота, пользование мобильным телефоном – 425 грн
превышение скорости на 50 км/ч, нарушение правил остановки или стоянки, которые мешают проезду транспорта – 510 грн
остановка или стоянка на местах для инвалидов – 1070 грн
оставление места ДТП – штраф 255 грн, арест на 15 суток или общественные работы
Для фиксации нарушений ПДД в столице установили 20 видеокамер по таким адресам:
ул. Елены Телиги, 39;
Набережное шоссе, 4;
перекресток Причальной и Днепровской набережной;
ул. Братиславская, 18;
Чоколовский бульвар, 24;
две камеры на Северном мосту – в направлении левого и правого берегов;
на Броварском проспекте у станции метро Левобережная и на перекрестке с улицей Строителей;
Южный мост – в направлении левого и правого берега;
проспект героев Сталинграда, 25;
проспект Владимира Маяковского, д.56 и д.65;
бульвар Дружбы народов, 27 и 36;
Столичное шоссе, 58 в направлении Киева и Обухова;
еще две камеры - на перекрестке Харьковской площади с улицей Николая Бажана.
Напомним, что 24 апреля Верховная Рада поддержала в целом законопроект, которым отменяются штрафные баллы за нарушения правил дорожного движения.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине официально ввели штрафы за перевозку детей без автокресел.