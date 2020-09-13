В Киеве прошел ретрослет авто и мототехники OldCar-2020. Фоторепортаж

В минувший уик-енд в Киеве проходил ретрослет автомобильной и мотоциклетной техники OldCar-2020.

АвтоОбоз не мог оставаться в стороне и не побывать на этом уникальном мероприятии, которое, несмотря на коронавирусную истерию, все-таки удалось провести.

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

В этом году ретрослет в очередной раз проводился на одной из самых интересных локаций, существующих в столице – Государственном музее авиации Украины, который располагается по соседству с аэропортом "Киев".

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

А начался нынешний ретрослет в субботу с масштабного пробега колонны участников по центральным улицам Киева в сопровождении бдительных сотрудников полиции.

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

К полудню экипажи, участвовавшие в пробеге, воссоединились с коллегами, которые готовили свои экспозиции на выставочных площадях Музея авиации.

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

На территории музея собрались в этом году более 200 автомобилей и мотоциклов, выпущенных 30-80-е годы прошлого века. Любители двухколесных транспортных средств могли познакомить с первенцами украинской вело- и мототехники из коллекции реставрационной мастерской "АС Heritage".

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

Среди них – самый первый львовский мотовелосипед В902 в полностью оригинальном состоянии и на ходу, а также первый послевоенный женский велосипед ХВЗ В-22, который выпускался на заводах в Харькове и Львове.

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

Как обычно, на ретрослете были представлены интересные образцы военной техники – грузовики и вездеходы, которые поставлялись в СССР по ленд-лизу в годы Второй мировой войны. А также различные образцы советской техники, включая легендарную "полуторку" ГАЗ-АА и "Иван-Виллис" ГАЗ-67Б.

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

В выставке участвовало большое количество автомобилей разных марок. Любители американского автопрома могли увидеть редкий седан давно канувшей в Лету марки De Soto, оценить многофункциональность армейского Willys МВ, заглянуть в салон санитарного Dodge WC54 или сделать фото у ярко-желтого кабриолета Ford Mustang Boss.

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

Поклонники советского автопрома могли оценить прекрасно отреставрированные кабриолет "Победа" ГАЗ-20В и милицейскую "копейку" ВАЗ-2101 из коллекции Анатолия Шумского , а также великолепную "Волгу" ГАЗ-24 в милицейской ливрее и полным комплектом специального оборудования эпохи "развитого социализма" из собрания реставрационной мастерской Vintage Motors.

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

Большую экспозицию традиционно представили реставраторы и энтузиасты ретро движения из "Кузницы тест-драйвов".

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

Кроме того, на нынешний слет собрались любители самых разных брендов и просто фаны ретро, а хорошая погода способствовала общению и отдыху.

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

Из-за карантинных ограничений в этом году фестиваль не установил рекордов по численности экипажей или количеству посетителей. Но, хочется верить, что в следующем году OldCar вновь получит статус самого масштабного слета ретро техники в Украине...

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

OldCar-2020. Фото: obozrevatel.com

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