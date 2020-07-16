В Киеве продают идеальный Peugeot, которому 70 лет

В Киеве выставили на продажу раритетный Peugeot 203, который выпущен в 1949 году. Автомобилю более 70 лет, а состояние отличное. Но оценили машину как новую Skoda Octavia 2020.

Б/у автомобиль в очень хорошем состоянии. Фото: auto.ria.com

Автомобиль претерпел реставрацию и теперь выглядит отлично. То же касается и салона Peugeot 203, который выглядит чисто и опрятно. Диваны и карты дверей отделаны светло-серой мягкой тканью.

Важно, что кроме хорошего состояния, что несомненно является большим плюсом для такого старого экземпляра, автомобиль растаможен и поставлен на учет. Поэтому на нем можно спокойно передвигаться по дорогам Украины.

Салон Peugeot 203. Фото: auto.ria.com

Салон Peugeot 203. Фото: auto.ria.com

Учитывая все это, цена в $19 900 кажется довольно привлекательным предложением. Под капотом – бензиновый двигатель объемом 1,3 л мощностью 42 л.с., который работает в паре с 4-ступенчатой механической КПП. Максимальная скорость составляет 115 км/ч.

OBOZREVATEL ранее показывал уникальный немецкий лимузин 1937 года, который продают в Украине дороже 50 тыс. долларов.