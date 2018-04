В Киеве показали минималистичный электромобиль

В Киеве представили двухместный электромобиль ROVER Quick 2000.

Его цена составит 150 тыс грн. ROVER Quick 2000 – это минималистичный двухместный электрокар-хетчбек. Его разработали китайские инженеры специально для европейского рынка.

Машина с предельно компактной конфигурацией оборудована автоматической коробкой передач. Двигатель мощностью 2 кВт с запасом хода в 70 км и максимальной скоростью 45 км/ч.

Новый электрокар обладает хорошей управляемостью. Это достигается за счет низкого клиренса и высокой отзывчивости рулевого механизма.

Среди прочих технических характеристик: пиковая мощность – 4 кВт, тормозная система – Hydraulic Disc-brake (One To Four). Колесная база электрокара – 1715 мм, дорожный просвет – 120 мм. Габариты: 2300×1190×1486 мм. Время зарядки составляет 6 часов.

Как сообщал "Обозреватель", за январь-март 2018 году импорт в Украину автомобилей исключительно на электрической тяге вырос втрое по сравнению с первым кварталом 2017 года – до 1744 штук.