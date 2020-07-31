В Киеве попался внедорожник за 14 миллионов гривен

Obozrevatel Новости 13:15, 31.07.2020

Недавно на дороге попался эксклюзивный внедорожник Mansory Coastline – тюнингованный Rolls-Royce Cullinan, который с учетом доработок стоит более $500 000 или около 14 миллионов гривен.

Теперь редчайший кроссовер Роллс-Ройс в тюнинге от Mansory сфотографировали вблизи. Автомобиль на швейцарской регистрации.

От стандартного Rolls-Royce Cullinan модифицированный Coastline в первую очередь отличается новым обвесом с другими бамперами, расширенными колесными арками и большим количеством карбоновых элементов.

Все хромированные детали (включая переднюю решетку) выполнены в черном глянцевом цвете.

Ранее Mansory Coastline уже видели в Украине.
Фото: Instagram luxcar_of_ua

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, в Украине отправили на штрафстоянку эксклюзивный суперкар за $500 000 за неправильную парковку.

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