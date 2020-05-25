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25 мая • обновлено в 10:53
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В Киеве полиция остановила авто на еврономерах за 650 000 евро

1.5т
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Бытует мнение, что полицейские боятся останавливать дорогие автомобили из-за возможных "проблем и неприятностей", которыми могут угрожать водители. Но, как показывает практика, это не так.

Недавно в Киеве на бульваре Дружбы Народов экипаж патрульных остановил один из самых дорогих автомобилей не то, чтобы в Украине, а во всём мире в принципе. Речь идёт об Lamborghini Aventador SVJ Roadster – ранее OBOZREVATEL уже рассказывал об этом автомобиле, он появился на украинских дорогах сравнительно недавно и обошёлся своему владельцу в 650 000 евро.

Полицейские остановили Lamborghini за 650 000 евро

Полицейские остановили Lamborghini за 650 000 евро

instagram.com/vehicles.exclusive

По какой причине патрульные остановили водителя Lamborghini, точно неизвестно – скорее всего, за проезд по полосе общественного транспорта.

Полицейские остановили Lamborghini за 650 000 евро

Полицейские остановили Lamborghini за 650 000 евро

instagram.com/vehicles.exclusive

В комментарии к фото, которые были опубликованы в соцсети Instagram, авторы отмечают, что полицейские были "явно озадачены", что немудрено – подобные авто они точно не каждый день останавливают. К тому же, суперкар пребывает не на украинской, а на европейской регистрации – у него чешские номера.

Что же касается самого авто, Lamborghini Aventador SVJ Roadster – это эксклюзивный суперкар, отличающийся заводским тюнингом. Он оснащен 6,5-литровым V12 мощностью 770 л.с., ускоряется до "сотни" за 2,9 сек и развивает максимальную скорость свыше 350 км/ч. Всего будет выпущено 800 таких "Родстеров", минимальная стоимость каждого экземпляра – 387 тыс. евро (на ценник конкретно этого экземпляра повлияли не только дополнительные опции, но и выхлоп Balboni за 30 000 евро).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Украине появился самый мощный и самый быстрый седан в мире.

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Тема
Автоновости Украины
Теги
полиция авто суперкар Lamborghini
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