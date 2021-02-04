В Киеве открыли самый большой сервисный центр МВД в стране

В столице открыт самый большой сервисный центр МВД в Украине – его площадь превышает 2 тысячи м кв.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства на свое официальной странице в Facebook. Центр расположен в Святошинском районе столицы, на улице Победы, 20 (на путать с пр. Победы).

Дизайн здания выполнен в современном стиле, а внутри реализована концепция "прозрачного офиса". Все в нем ориентировано на максимально быстрое обслуживание посетителей.

В новом сервисном центре МВД предлагается самый широкий выбор услуг – от выдачи справки о несудимости до постановки на учет транспортных средств. Для работы сотрудников и обслуживания клиентов центр оснащен современными компьютерами и электронным оборудованием.

Упростить процедуру обслуживание поможет терминал электронной очереди, а информация выводится на 85-сантиметровый LED-экран. Предусмотрена возможность обслуживания людей с ограниченными возможностями. Не забыты и самые юные посетители, для которых предлагается небольшой детский игровой уголок, а скоротать время в очереди помогут книги, которые доступны на полке для буккроссинга.

Помимо современного здания для приема посетителей, центр включает также закрытый автодром для сдачи практических экзаменов по вождению, площадку для работы экспертов и парковку на 600 автомобилей. Новый центр стал правопреемником известного многим столичным автомобилистам бывшего МРЭО на ул. Туполева, 19, где первые машины начали регистрировать в далеком 1943 году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине временно не будут штрафовать владельцев авто на иностранных номерах, а также изменят процедуру подготовки водителей и получения удостоверения.