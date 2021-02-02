В Киеве обнаружили "золотой" суперкар c мощным мотором

В столице фаны эксклюзивных автомобилей заметили эффектный суперкар Hennessey Venom 1000 Twin Turbo.

Об этом сообщает порnал TopGir. Автомобиль создан на базе легендарной модели Dodge Viper тюнинговой компанией Hennessey Performance.

От "обычного" Dodge Viper детище техасских мастеров отличается форсированным до 1120 л.с. мотором V10. 8,4-литровый двигатель способен разгонять двухместное купе до первой "сотни" за 2,7 секунды, а максимальная скорость превышает 400 км/ч.

Обнаруженный в Киеве Hennessey Venom 1000 Twin Turbo получил яркую внешность за счет золотой пленки, которая украсила не только кузов, но и мелкие детали экстерьера. Дополняют образ 6-спицевые хромированные составные колесные диски.

Последнюю разработку на базе Viper компания показала в 2017 году – 700-сильный Viper GTS-R Hennessey HPE700 hennesseyperformance.com

Напомним, что компания Hennessey Performance уже более четверти века занимается профессиональным тюнингом автомобилей десятка известных брендов, а также занимается постройкой собственных спортивных автомобилей. Вся продукция HP отличается глубокой модернизацией моторов, в результате чего их мощность вдвое и более раз превышает отдачу стокового оригинала.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Hennessey Performance "прокачала" любимый пикап Америки, а также презентовала 1000-сильный пикап "Максимус" на базе Jeep.