В Киеве обнаружили редкий внедорожник от Brabus

Один из самых мощных внедорожников от компании Brabus замечен на киевских улицах.

Об этом сообщило Instagram-сообщество Topcars. Фаны спортивных машин обнаружили в центре столицы Brabus B63S-700 Widestar на киевских номерах.

Автомобиль построен известным немецким тюнинговым ателье Brabus на базе внедорожника Mercedes-Benz GL63 AMG (X166). Это дорестайлинговая версия, которая выпускалась в период с 2013 по 2016 г.

Дебют доработанного в ателье Brabus внедорожника, получившего название B63S-700 Widestar, состоялся осенью 2013 года на "домашнем" автошоу во Франкфурте. По сравнению с серийной модификацией, мощность 5,5,-литрового двигателя V8 увеличили с 550 до 700 л.с., что и было отмечено в названии модели. А приставка Widestar обозначает фирменный обвес, который сделал облик автомобиля более агрессивным.

700-сильный мотор позволяет разогнать внушительный внедорожник до первой "сотни" за 4,6 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 300 км/ч. На момент своего дебюта на IAA-2013 стоимость такого "прокачанного" внедорожника составляла порядка 200 тысяч евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz показала электрический вездеход для экстремалов, а в Украине прошла презентация нового поколения седана S-Class.