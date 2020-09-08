В Киеве нашли огромный дом на колесах на базе грузовика Mercedes

В Киеве на парковке заметили огромный грузовик Mercedes Unimog, на базе которого построили мобильный дом. На фото заметно, что транспортное средство едва помещается в пределах парковочного места.

Фото появились на странице Instagram @t.o.p.c.a.r.s_u.a. На них изображен Mercedes на швейцарских регистрационных номерах.

Особый грузовик Mercedes Unimog выглядит очень необычно в центре Киева. Фото: Instagram @t.o.p.c.a.r.s_u.a

Стоит отметить, что Mercedes Unimog – знаменитый грузовик, который подготовлен к суровому бездорожью. Этому способствуют продуманная геометрическая проходимость, полноприводная трансмиссия, высокий дорожный просвет и крупные колеса.

На кузове заметны красивые "татуировки", которыми украсили брутальный грузовик. Фото: Instagram @t.o.p.c.a.r.s_u.a

Внутри жилого модуля предусмотрена кухня и спальное место. Фото: Instagram @t.o.p.c.a.r.s_u.a

В жилом модуле, который разработали по индивидуальному заказу, есть кухня и спальное место. Особенностью этого автомобиля является возможность отправиться в путешествие в "дикие" места, куда невозможно забраться в привычном кемпере.

Mercedes Unimog едва помещается на стандартном парковочном месте. Фото: Instagram @t.o.p.c.a.r.s_u.a

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о редком Mercedes за 6 000 000 гривен, который нашли в Харькове.