В Киеве на нарушении ПДД поймали "главного борца" с героями парковки

В сети Facebook появилось фото с эвакуатором, который привлек внимание необычным как для такого авто нарушением ПДД. А именно – спецтехнику припарковали на тротуаре, причем на встречной полосе движения.

Соответствующий снимок был опубликован на странице dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

В Киеве эвакуатор оставили прямо на тротуаре. Скриншот публикации

Автор фотографии сопроводил снимок риторическим вопросом: "Интересный вопрос! Эвакуаторам можно парковаться на пешеходном (тротуаре. – Ред.) и на встречной полосе?".

Судя по всему, таким образом он намекнул, что водитель автомобиля нарушил, по сути, то, с чем сам борется.

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