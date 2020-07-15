В Киеве друг с другом столкнулись два BMW, Mercedes и Camaro

Виталий Сазонов Новости 21:16, 15.07.2020

В Киеве произошло ДТП с участием сразу четырех элитных авто. Дорогие машины совершили столкновение друг с другом.

Как сообщает 112.ua, авария произошла на Воздухофлотском проспекте. В нее попали Mercedes-Benz S-Class, BMW 760, BMW Z4 и Chevrolet Camaro. Как видно, они образовали "паровозик".

Авария с участием четырех элитных авто
Фото: 112.ua

Сообщается, что на момент ДТП на дороге образовалась пробка. Среди людей, к счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что современные автомобили назвали причиной большинства аварий.

Комментировать
Авто Новости

Смотрите также

Всегда держались вместе и увлекались ведическими практиками: что известно о семье, погибшей в страшном ДТП в Киеве

В США вакцина от COVID-19 прошла успешные испытания на людях: дала сильную иммунную реакцию

В Украине карантин будут продлевать еще много раз, а пандемия затянется на два года: чего ждать

В Днепре псевдомастера компьютеров "разводят" людей на крупные деньги: подробности

В Украине захотели поднять ночной тариф на свет