В Киеве друг с другом столкнулись два BMW, Mercedes и Camaro

В Киеве произошло ДТП с участием сразу четырех элитных авто. Дорогие машины совершили столкновение друг с другом.

Как сообщает 112.ua, авария произошла на Воздухофлотском проспекте. В нее попали Mercedes-Benz S-Class, BMW 760, BMW Z4 и Chevrolet Camaro. Как видно, они образовали "паровозик".

Авария с участием четырех элитных авто Фото: 112.ua

Сообщается, что на момент ДТП на дороге образовалась пробка. Среди людей, к счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что современные автомобили назвали причиной большинства аварий.