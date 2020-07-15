В Киеве друг с другом столкнулись два BMW, Mercedes и Camaro
Авария с участием четырех элитных авто. Фото: 112.ua
В Киеве произошло ДТП с участием сразу четырех элитных авто. Дорогие машины совершили столкновение друг с другом.
Как сообщает 112.ua, авария произошла на Воздухофлотском проспекте. В нее попали Mercedes-Benz S-Class, BMW 760, BMW Z4 и Chevrolet Camaro. Как видно, они образовали "паровозик".
Авария с участием четырех элитных авто Фото: 112.ua
Сообщается, что на момент ДТП на дороге образовалась пробка. Среди людей, к счастью, обошлось без пострадавших.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что современные автомобили назвали причиной большинства аварий.
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