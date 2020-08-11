В Киеве BMW "стала жертвой" парковочных полусфер

Obozrevatel Новости 10:58, 11.08.2020

В соцсети Facebook появилось фото с необычной "парковкой" BMW 3-Series. Каким-то образом водителю удалось "загнать" свое авто на бетонные полусферы.

Соответствующий снимок разместил в сообществе Автомобильный Киев пользователь Александр Тарасенко.

BMW "запарковали" на бетонных полусферах.
Скриншот публикации

Как видно на фото, автомобиль полностью стоит днищем на парковочных ограничителях. При этом колеса с левой стороны и вовсе оторваны от земли. Скорее всего, водитель не рассчитал скорость и траекторию движения, вследствие чего оказался на бетонных полусферах.

Насколько серьезные повреждения получила машина, неизвестно.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что пассажир Rolls-Royce заснял нарушителя-дрифтера на BMW в Одессе.

Комментировать
Авто Новости

Смотрите также

В сети показали на видео "ляп" партии "Слуга народа" с Тищенко перед выборами мэра Киева

В Минске спецназ открыл огонь по протестующим: слышны взрывы, ранена журналистка

В России резко ответили Зеленскому на заявление по выборам в Беларуси

Словакия со скандалом выгнала российских дипломатов за шпионаж: РФ ответила

Тихановская назвала себя победителем и пригрозила Лукашенко "началом конца"