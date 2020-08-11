В Киеве BMW 'стала жертвой' парковочных полусфер

В соцсети Facebook появилось фото с необычной "парковкой" BMW 3-Series. Каким-то образом водителю удалось "загнать" свое авто на бетонные полусферы.

Соответствующий снимок разместил в сообществе Автомобильный Киев пользователь Александр Тарасенко.

BMW "запарковали" на бетонных полусферах. Скриншот публикации

Как видно на фото, автомобиль полностью стоит днищем на парковочных ограничителях. При этом колеса с левой стороны и вовсе оторваны от земли. Скорее всего, водитель не рассчитал скорость и траекторию движения, вследствие чего оказался на бетонных полусферах.

Насколько серьезные повреждения получила машина, неизвестно.

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