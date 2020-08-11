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В Киеве BMW "стала жертвой" парковочных полусфер

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7,5 т.
В Киеве BMW 'стала жертвой' парковочных полусфер

BMW "запарковали" на бетонних півсферах.. Фото: Киев автомобильный

В соцсети Facebook появилось фото с необычной "парковкой" BMW 3-Series. Каким-то образом водителю удалось "загнать" свое авто на бетонные полусферы.

Соответствующий снимок разместил в сообществе Автомобильный Киев пользователь Александр Тарасенко.

BMW "запарковали" на бетонных полусферах.

BMW "запарковали" на бетонных полусферах. Скриншот публикации

Как видно на фото, автомобиль полностью стоит днищем на парковочных ограничителях. При этом колеса с левой стороны и вовсе оторваны от земли. Скорее всего, водитель не рассчитал скорость и траекторию движения, вследствие чего оказался на бетонных полусферах.

Насколько серьезные повреждения получила машина, неизвестно.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что пассажир Rolls-Royce заснял нарушителя-дрифтера на BMW в Одессе.

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