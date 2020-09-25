В Киеве автомобиль "посадили на цепь" для защиты от эвакуатора

Виталий Сазонов Новости 11:35, 25.09.2020

В Киеве возле метро Левобережная засняли Chevrolet Lacetii с необычным "довеском". Владелец посадил свою машину на цепь буквальном смысле этого слова – судя по всему, для защиты от принудительной эвакуации.

Соответствующее фото опубликовал пользователь Facebook Левашов Андрей в сообществе Киеве Автомобильный.

В Киеве Chevrolet Lacetti "посадили на цепь".
Скриншот публикации

Как видно, колесо "Лача" приковали к металлическому ограждению с помощью обычного велосипедного замка. На мысль о том, что хозяин машины решил таким образом уберечь себя от эвакуации, говорит то, что "Шевроле" припаркован с нарушением – прямо на проезжей части.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что украинец пригнал из Японии идеальный б/у Mercedes за сравнительно небольшие деньги.

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