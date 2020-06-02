В Киеве автофиксацию нарушений ПДД уже научились обходить
Вчера, 1 июня, в Киеве и Киевской области заработала автоматическая фиксация нарушений ПДД. Однако уже как минимум один автовладелец, похоже, придумал, как избежать наказания в случае превышения скорости.
На своем кроссовере Skoda Kodiaq он заклеил бумагой часть номерного знака. Соответствующее фото с подписью "первый день фотофиксации нарушений" было опубликовано на Facebook-странице Автомобильный Киев пользователем Sergey Zhuravel.
Впрочем, эффективность такой системы неоднозначна: с одной стороны, она действительно не позволяет камере зафиксировать номер, а с другой, как справедливо отметили некоторые юзеры в комментариях, работать она будет "до первого патруля".
Как уже писал OBOZREVATEL, ранее в МВД рассказали подробности о том, как работает автоматическая фиксация нарушений ПДД, и развенчали о ней главные мифы.