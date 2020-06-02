В Киеве автофиксацию нарушений ПДД уже научились обходить

Вчера, 1 июня, в Киеве и Киевской области заработала автоматическая фиксация нарушений ПДД. Однако уже как минимум один автовладелец, похоже, "придумал", как избежать наказания в случае превышения скорости.

На своем кроссовере Skoda Kodiaq он заклеил бумагой часть номерного знака. Соответствующее фото с подписью "первый день фотофиксации нарушений" было опубликовано на Facebook-странице Автомобильный Киев пользователем Sergey Zhuravel.

Владелец Шкоды ездил (ездит) с заклеенным номером Автомобильный Киев, Sergey Zhuravel

Впрочем, эффективность такой системы неоднозначна: с одной стороны, она действительно не позволяет камере зафиксировать номер, а с другой, как справедливо отметили некоторые юзеры в комментариях, работать она будет "до первого патруля".

Как уже писал OBOZREVATEL, ранее в МВД рассказали подробности о том, как работает автоматическая фиксация нарушений ПДД и развенчали о ней главные мифы.

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