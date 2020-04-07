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7 апреля • обновлено в 17:57
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В Канзасе обнаружили коллекцию из двух сотен редких авто

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Коллекция ретро техники, обнаруженная в огромном ангаре в Канзасе, принадлежала Роджеру Юджину Регеру.

В Канзасе обнаружена коллекция из более двух сотен авто

В Канзасе обнаружена коллекция из более двух сотен авто

vanderbrinkauctions.com

Полвека назад он изобрел и запатентовал конструкцию надувного дома для детских аттракционов. Это принесло ему и его жене целое состояние, а любовь к американским авто определило тематику будущей коллекции.

Свою коллекцию Боб Регер собирал с 14 лет

Свою коллекцию Боб Регер собирал с 14 лет

vanderbrinkauctions.com

Собрание насчитывает 226 автомобилей, большая часть которых изготовлена в 30-70-е годы прошлого века. Самым старым из них является Ford Model A 1928 года, а самым молодым – Ford Mustang GT 1987 года.

Большая часть коллекции посвящена моделям Ford 30-х годов

Большая часть коллекции посвящена моделям Ford 30-х годов

vanderbrinkauctions.com

Ford V8

Ford V8

vanderbrinkauctions.com

Интересно, что большая часть коллекции Ford посвящена 1932 модельному году: в гараже оказалось 17 прекрасно сохранившихся авто.

Ford

Ford

vanderbrinkauctions.com

Помимо машин с "голубым овалом" в коллекции есть несколько Corvette первых поколений, подборка разных моделей Chevrolet 1957 года, включая кабриолет Bel Air.

Chevrolet Corvette

Chevrolet Corvette

vanderbrinkauctions.com

Chevrolet Bel Air

Chevrolet Bel Air

vanderbrinkauctions.com

Любимым автомобилем Боба был восстановленный кабриолет Buick Skylark 1953 года

Любимым автомобилем Боба был восстановленный кабриолет Buick Skylark 1953 года

vanderbrinkauctions.com

Ford T-bird

Ford T-bird

vanderbrinkauctions.com

Есть в собрании и знаменитые Muscle Car, такие как кабриолет Chevrolet Camaro SS (1968), кабриолет Camaro Indy (1969), Plymouth Cuda (1970) и модифицированный, но не восстановленный Pontiac GTO (1972).

В Канзасе обнаружена коллекция из более двух сотен авто

В Канзасе обнаружена коллекция из более двух сотен авто

vanderbrinkauctions.com

После ухода из жизни Боба Регера в сентябре прошлого года наследники решили ее продать. В октября на аукционе VanDerBrink в Канзасе планируется реализовать порядка 140 машин из коллекции.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в гараже обнаружили три сотни редки авто.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
США
Теги
автобус Новости ДНР Chevrolet Ford ретро
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