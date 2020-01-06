В каком виде Таврию и Славуту хотели продавать в Европе: редкие фото

Мало кто знает, что в середине 2000-х легендарные украинские автомобили ЗАЗ Таврия и Славута могли получить вторую жизнь. Причем не на родине, а в... Греции.

Как выяснил OBOZREVATEL, еще в октябре прошлого года в Сети были опубликованы уникальные эскизы внедорожника Lada 4x4 с измененной внешностью специально для европейского рынка. Оказывается, еще в 2005 году директор российского предприятия АвтоВАЗ Джон Милонас задумал наладить на своей родине, в Греции, выпуск "Нивы" и продавать ее в ЕС под совершенно другим брендом. Но для этого он хотел слегка освежить модель, поэтому поручил дизайнеру АвтоВАЗа Владимиру Ярцеву, который работал над внешностью ВАЗ-2110, разработать рестайлинг модели. Ярцев выполнил приказ шефа и показал ему свои зарисовки. А заодно разработал обновленный дизайн для двух "зазовских" моделей – Таврия и Славута. Дескать, если Ниву планируете выпускать в Европе, так почему бы не заняться и "Запорожцами"?

Lada 4x4 - греческий проект autorambler.ru

Однако если на проект новой Lada 4x4 СМИ обратили внимание, то Таврия и Славута остались без должного внимания. Хотя эскизы получились довольно интересные. Ярцев предложил оставить исходный дизайн модели, сделав их лишь немного современнее с помощью недорого пластикового обвеса передней части и "кормы", а также новых колесных дисков.

Проект ЗАЗ Славута для рынка Европы autorambler.ru

Проект ЗАЗ Таврия для рынка Европы autorambler.ru

Задумка была довольно амбициозной, но воплотиться в жизнь ей было не суждено: проект находился в зачаточном состоянии, до его развития него "не доходили руки", а когда Джон Милонас ушел на пенсию, то вовсе решил отказаться от идеи выпуска ВАЗов и ЗАЗов в Греции.

Lada 4x4 - греческий проект autorambler.ru

Lada 4x4 - греческий проект autorambler.ru

Lada 4x4 - греческий проект autorambler.ru

Lada 4x4 - греческий проект autorambler.ru

В итоге, все эти три автомобиля так и остались на бумаге. Даже макеты не были построены.

Напомним, ранее OBOZREVATEL, публиковал список 10 худших авто Европы.

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