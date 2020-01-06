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6 января • обновлено в 10:11
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В каком виде Таврию и Славуту хотели продавать в Европе: редкие фото

1.7т
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Мало кто знает, что в середине 2000-х легендарные украинские автомобили ЗАЗ Таврия и Славута могли получить вторую жизнь. Причем не на родине, а в... Греции.

Как выяснил OBOZREVATEL, еще в октябре прошлого года в Сети были опубликованы уникальные эскизы внедорожника Lada 4x4 с измененной внешностью специально для европейского рынка. Оказывается, еще в 2005 году директор российского предприятия АвтоВАЗ Джон Милонас задумал наладить на своей родине, в Греции, выпуск "Нивы" и продавать ее в ЕС под совершенно другим брендом. Но для этого он хотел слегка освежить модель, поэтому поручил дизайнеру АвтоВАЗа Владимиру Ярцеву, который работал над внешностью ВАЗ-2110, разработать рестайлинг модели. Ярцев выполнил приказ шефа и показал ему свои зарисовки. А заодно разработал обновленный дизайн для двух "зазовских" моделей – Таврия и Славута. Дескать, если Ниву планируете выпускать в Европе, так почему бы не заняться и "Запорожцами"?

Lada 4x4 - греческий проект

Lada 4x4 - греческий проект

autorambler.ru

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Однако если на проект новой Lada 4x4 СМИ обратили внимание, то Таврия и Славута остались без должного внимания. Хотя эскизы получились довольно интересные. Ярцев предложил оставить исходный дизайн модели, сделав их лишь немного современнее с помощью недорого пластикового обвеса передней части и "кормы", а также новых колесных дисков.

Проект ЗАЗ Славута для рынка Европы

Проект ЗАЗ Славута для рынка Европы

autorambler.ru

Проект ЗАЗ Таврия для рынка Европы

Проект ЗАЗ Таврия для рынка Европы

autorambler.ru

Задумка была довольно амбициозной, но воплотиться в жизнь ей было не суждено: проект находился в зачаточном состоянии, до его развития него "не доходили руки", а когда Джон Милонас ушел на пенсию, то вовсе решил отказаться от идеи выпуска ВАЗов и ЗАЗов в Греции.

Lada 4x4 - греческий проект

Lada 4x4 - греческий проект

autorambler.ru

Lada 4x4 - греческий проект

Lada 4x4 - греческий проект

autorambler.ru

Lada 4x4 - греческий проект

Lada 4x4 - греческий проект

autorambler.ru

Lada 4x4 - греческий проект

Lada 4x4 - греческий проект

autorambler.ru

В итоге, все эти три автомобиля так и остались на бумаге. Даже макеты не были построены.

Напомним, ранее OBOZREVATEL, публиковал список 10 худших авто Европы.

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Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
ретро фотографии ЗАЗ
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Юг Руси
Юг Руси
" легендарные украинские автомобили ЗАЗ" - ))))))))))))))))
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