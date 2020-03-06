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6 марта • обновлено в 10:39
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В каком виде электрический BMW X3 появится на улицах. Фото

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Женевский автосалон 2020 выдался для BMW довольно ярким. Компания не только показала своего конкурента Tesla Model 3 и новый логотип бренда, но и рассекретила дизайн серийного BMW iX3.

Баварцы показали лишь одно изображение первого электрического BMW, однако оно дает едва ли не полное представление о дизайне новинки.

Серийный BMW iX3

Серийный BMW iX3

Скриншот презентации

Серийный BMW iX3 повторяет дизайн одноименного концепта, который был представлен в 2018 году, кроме того, он очень похож на обычный X3 (бензиновый, дизельный и плагин-гибридный), хотя в этом нет ничего удивительного – обе модели являются прямыми родственниками, и задачей электроверсии является расширение ассортимента модели.

Концепт BMW iX3

Концепт BMW iX3

carscopps.com

Главное отличие iX3 от стандартного X3: сдвоенные ноздри фальшрадиаторной решетки ( а-ля галстук-бабочка) и специальные аэродинамические колеса, Кроме того, у электрокросса специальный бампер с вертикальными воздухозаборниками, а также уникальные передние крылья с портом для зарядки на стороне водителя.

BMW X3

BMW X3

cars.com

Серийный BMW iX3

Серийный BMW iX3

Скриншот презентации

Технические характеристики BMW iX3 следующие: батареи емкостью 74 кВтч, электродвигатель мощностью 286 л.с. (400 Нм) и запас хода 440 км в цикле WLTP. Выпускать новинку будут в Китае (на заводе BMW Brilliance Automotive в Шэньян), и, когда она выйдет на рынок, составит конкуренцию Tesla Model Y. Появится SUV в следующем году.

Напомним, ранее OBOZREVATEL тестировал дизельную BMW 5, которая сейчас предлагается в Украине по акции.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
BMW новые авто электромобили кроссовер
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