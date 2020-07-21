Не секрет, что в Германии есть много очень дешевых машин на вторичке. А вот в каком состоянии они предлагаются за минимальные деньги, это уже другой вопрос.

Журналисты издания autobild.de посетили в Германии одну из площадок по продаже очень дешевых авто и сделали небольшой обзор "вкусных" предложений. В их осмотр вошло несколько старых машин по цене от 190 до 699 евро. И вот что из этого вышло:

Темно-синий универсал Ford Focus. Батарея разряжена, вырвана половина центральной консоли (это так устанавливали новую магнитолу) и ржавые колесные арки, которые "хрустят как хлебцы". Цена – 290 евро.

В каком состоянии продают авто в Германии за 200-700 евро Фото: autobild.de

В каком состоянии продают авто в Германии за 200-700 евро Фото: autobild.de

В каком состоянии продают авто в Германии за 200-700 евро Фото: autobild.de

Зеленый кабриолет VW Golf III (фото отсутствуют). Изначально этот автомобиль стоил 2490 евро, а теперь – всего 490 евро. Причина такой скидки? Повсеместная ржавчина, а днище и моторный отсек выглядят так, будто авто лежало на дне реки.

Синий седан Ford Mondeo I. Много ржавчины, а в заднем бампере дырки размером с кулак, которые заклеили скотчем. Впрочем, есть и плюсы – салон в отличном состоянии. За всю машину – 199 евро.

В каком состоянии продают авто в Германии за 200-700 евро Фото: autobild.de

В каком состоянии продают авто в Германии за 200-700 евро Фото: autobild.de

В каком состоянии продают авто в Германии за 200-700 евро Фото: autobild.de

Зеленый хетчбэк Peugeot 106. Всего за 27 лет автомобиль проехал 169 000 км (во всяком случае, на это указывают цифры одометра). С одной стороны, машина неплоха, но с другой – все равно слишком уставшая.

В каком состоянии продают авто в Германии за 200-700 евро Фото: autobild.de

В каком состоянии продают авто в Германии за 200-700 евро Фото: autobild.de

Серый универсал Mercedes E 200. При цене в 690 евро у этого автомобиля идет книжка с полной историей ТО! Радует и салон – он в хорошем состоянии. Жаль лишь одно – "затертая" краска, ржавый кузов (плюс неаккуратный ремонт шпаклевкой) и пожелтевшая оптика.

В каком состоянии продают авто в Германии за 200-700 евро Фото: autobild.de

В каком состоянии продают авто в Германии за 200-700 евро Фото: autobild.de

В каком состоянии продают авто в Германии за 200-700 евро Фото: autobild.de

Черный хетчбэк Lancia Ypsilon. В целом хороший автомобиль, но есть одна большая проблема – в случае поломки запчасти днем с огнем не сыщешь. Поэтому цена соответствующая – 699 евро.

В каком состоянии продают авто в Германии за 200-700 евро Фото: autobild.de

В каком состоянии продают авто в Германии за 200-700 евро Фото: autobild.de

В заключении обозреватели autobild.de делают вывод, что дешевые подержанные автомобили не являются серьезной альтернативой более дорогим предложениям. Они слишком плохи, чтобы бороться за покупателей. Пускай даже и с помощью минимальных ценников.

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