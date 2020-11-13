В каких странах водители обязаны использовать зимнюю резину: опубликована карта

Патрульная полиция Украины подготовила карту Европы, на которой показано, в каких странах использование зимней резины носит обязательный характер, а в каких – лишь рекомендационный. Украина оказалась в числе стран второй категории.

Инфографику опубликовал на своей странице в Facebook заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Как отметил правоохранитель, к сожалению, Украине является одной из немногих стран, где вопрос о сезонной замене шин не урегулирован на законодательном уровне. Иными словами, использование зимней резины является необязательной, хотя ее эффективность давно доказана: в холодную пору зимние покрышки имеют лучшее сцепление с дорогой, тогда как летние шины при температуре ниже +7 градусов по Цельсию "дубеет" и теряет свои свойства, в результате чего страдает управляемость и увеличивается тормозной путь.

Карта правил использования зимней резины в странах Европы facebook.com/Bilosh

Тем не менее, многие водители в Украине все же переобуваются в зимнюю резину, хотя есть и те автомобилисты, которые продолжают ездить на летних шинах в снег и гололедицу, тем самым подвергая опасности себя и окружающих, пишет Белошицкий.

Кроме Украины, использование зимней резины не обязательно в Грузии, Греции, Албании, Италии, Франции, Испании, Португалии, Бельгии, Дании, Норвегии, Нидерландах, Ирландии, Великобритании, Польше, Швейцарии и Венгрии. Однако в большинстве этих стран предусмотрено, что водитель обязан обеспечить хорошее сцепление с дорогой, будь то с помощью зимних шин (шипованных, нешипованных) либо цепей, а в южных регионах в этом попросту нет необходимости из-за теплого климата.

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