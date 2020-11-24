В каких случаях включается "аварийка" согласно ПДД: названы 8 случаев

Виталий Сазонов Новости 20:02, 24.11.2020 Обновлено: 20:17, 24.11.2020

Многие украинские автомобилисты часто используют "аварийку" для остановки в запрещенных местах в личных целях и в качестве благодарности другим водителям за предоставление дороги. Однако ПДД регламентируют использование этого сигнала в других случаях. Всего таких случаев восемь, и с вышеупомянутыми двумя они не имеют ничего общего.

В частности, как пишет организация "Дорожній Адвокат" на своем сайте, включение "аварийки" необходимо:

  • при вынужденной остановке на дороге (например, если водителю или пассажиру стало плохо);

  • если автомобиль был остановлен полицией;

  • если водителя ослепил свет фар встречного транспортного средства;

  • при технической неисправности автомобиля;

  • на автомобиле, который буксируется;

  • на транспортных средствах, которое перевозит детей и имеет соответствующий опознавательный знак;

  • на всех автомобилях колонны во время остановки на дороге;

  • если произошло ДТП.

В других случаях использование аварийной сигнализации является незаконным. И за это предусмотрено наказание в виде наложение штрафа в 425 грн. (Ч.2 ст.122, ст.125 КоАП), хотя патрульные могут ограничиться и предупреждением. Если же нарушение правил пользования "аварийкой" привело к аварии, то сумма штрафа вырастает до 680 грн. Кроме того, водителя могут лишить прав на срок от 6 до 12 месяцев.

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