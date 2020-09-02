Когда купить б/у машину лучше, чем новую: пять весомых аргументов

Новый или подержанный автомобиль – вопрос непростой. С одной стороны, как говорил Генри Форд, "лучшая машина – это новая машина", а с другой – при покупке б/у авто можно рассчитывать на вариант более высокого класса или экономию денег.

Какие есть преимущества у покупки подержанного авто, а заодно и недостатки, разбирался OBOZREVATEL.

Б/у авто из США популярны в Украине уже не один год. Фото: wbur.org

Почему лучше купить подержанную машину

1. Главное преимущество покупки подержанного автомобиля - это цена. Часто одно-двухлетний автомобиль выглядит свежо и аккуратно (и, собственно, таковым является на деле), но разница в цене в сравнении с новыми очень значительна. Таким образом, за ту же сумму можно купить новую машину меньшего класса или трехлетнюю машину той же марки, но из более высокого сегмента. Или же отложить сэкономленные деньги на другие расходы.

2. Машина с пробегом – это проверенная машина. Если есть производственный дефект, он проявится уже через 20 тысяч километров пробега. Можно сказать, что в таком случае покупатель получает автомобиль с гарантией отсутствия заводских проблем.

3. Обслуживание подержанного автомобиля может быть дешевле, так как автовладелец не привязывается к автосалону, где зачастую услуги по ремонту намного дороже.

4. При покупке подержанной машины есть вероятность, что к ней что-то будет идти в комплекте безвозмездно –например, дополнительный комплект колес, сигнализация, хорошая аудиосистема, защита картера и другие "радости".

5. Скорость покупки. Не нужно ждать прибытия машины из-за границы после покупки машины в автосалоне.

Самый подходящий вариант – купить машину у друга или родственника. Тогда будущий обладатель "железной лошадки" получает не только хорошо оборудованный автомобиль за меньшие деньги, но и достоверную информацию о состоянии машины, а также дельные советы по ее обслуживанию.

Но вариант покупки нового авто, конечно, также стоит рассматривать. Фото: wuwm.com

Почему лучше не покупать б/у авто

1. Выбор среди подержанных автомобилей значительно меньше, чем в автосалоне. Если покупателю нравится определенная модель, шансы найти ее на рынке с желаемым оснащением (комплектацией) и цветом очень малы. К сожалению, часто выбирать приходится из того, что есть.

2. Покупка авто с пробегом – это как лотерея. Продавец может скрыть правду об истории автомобиля: количестве аварий, его криминальном прошлом, скрытых дефектах и т.д. Продавец может просто захотеть избавиться от машины из-за серьезной поломки.

3. Перед покупкой подержанного автомобиля необходимо провести полную диагностику, а это дополнительные расходы. Если только покупатель не согласен на приобретение "кота в мешке".

4. Само собой, на подержанные автомобили нет гарантии. Для некоторых покупателей это решающий фактор.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, Самые дешевые авто в Украине: что купить за $10 000.