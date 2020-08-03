В июле украинцы активно инвестировали в новые авто

В прошлом месяце украинцы приобрели и зарегистрировали 8,4 тысячи новых легковых автомобилей, сообщает Укравтопром.

По сравнению с прошлым годом июльский спрос на новые авто в Украине вырос на 10 процентов.

Самым востребованным брендом июля стал французский Renault. В июле свои первые регистрационные номера получили 1440 машин этой популярной марки, что на 20% больше, чем в июле прошлого года. Кроме того, бестселлером месяца стал Rensult Sandero, за который своими сбережениями проголосовали 549 украинских покупателей.

Самым продаваемым новым автомобилем июля 2020 стал Renault Sandero. Фото: renault.ua

Второе место занял бренд Toyota, реализовавший 1147 автомобилей и показавший прирост в размере 10% по сравнению с июлем прошлого года.

Третью строчку рейтинга занимает компания Skoda, продукцию чешского бренда выбрали в минувшем месяце 457 жителей Украины.

Четвертую и пятую позиции занимают корейский бренды Hyundai и Kia, которые реализовали соответственно 442 и 429 новеньких авто.

В ТОП-10 по результатам июльских продаж вошли: Volkswagen – 361 шт. (+7%), Peugeot – 352 шт. (+113%), Suzuki – 351 шт. (+36%), Nissan – 332 шт. (-32%) и Mazda – 279 шт. (+20%).

Всего за 7 месяцев нынешнего года в Украине поставили на учет 45,5 тысяч новых легковых авто, что всего лишь на 2% меньше относительно аналогичного периода прошлого года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, спрос в Украине на новые авто продолжает набирать обороты.