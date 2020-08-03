Цены на бензин и дизель в Украине выросли на 75 копеек

C 1 по 31 июля 2020 года розничные цены на бензин и дизельное топливо на украинских АЗС в среднем выросли на 75 коп/литр. Некоторые операторы подняли цены на 1-2,5 грн.

По информации Encorr, рост стоимости зафиксировался с июня 2020 года после динамичного снижения цен на фоне резкого падения стоимости нефти на мировом рынке.

Цены на бензин и дизель в Украине:

бензин А-92: 21,85 грн/литр

бензин А-95: 22,89 грн/литр

дизель: 22,32 грн/литр

Цены на бензин и дизель в Украине. Данные Encorr

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о состоянии украинского рынка новых авто в июле.