В Италии выставили на продажу редкий УАЗ с двигателем "Пежо"

В Европе неожиданно всплыл в продаже редкий УАЗ-469. Это экспортная модификация знаменитого внедорожника, главное отличие которого от обычной советской версии – дизельный двигатель.

Машина находится в Италии, продают ее через онлайн-сервис automobile.it. Известно, что автомобиль был выпущен в 1984 году, при этом пользовались им всего 8 лет – с 92-го УАЗ простаивает в гараже. Пробег у машины сравнительно небольшой – 71 тыс. км, однако сохранилась она далеко не в лучшем виде – на кузове хорошо видна коррозия, а салон изрядно потрепан.

УАЗ с мотором Peugeot продают в Италии. Фото: automobile.it

Под капотом у "469-го" находится 2,5-литровый 76-сильный мотор Peugeot, работающий на "тяжелом топливе". Таким двигателем его оснащала итальянская фирма Martorelli: она закупала в СССР стандартные внедорожники, и уже на месте "выбрасывала" заводские моторы, после чего ставила "свои" силовые установки. Помимо агрегата "Пежо", УАЗ-469 оснащали в Италии также 2,5-литровым турбодизелем VM Motori на 110 сил и 112-сильным бензиновым двигателем FIAT рабочим объемом 2.0. Всего Martorelli собрала и продала 6662 "уазика" в период с 1973 по 1999 год (именно тогда модель официально поставлялась на Апеннинский полуостров).

УАЗ с мотором Peugeot продают в Италии. Фото: automobile.it

УАЗ с мотором Peugeot продают в Италии. Фото: automobile.it

Владелец просит за свой УАЗ 1900 евро. В объявлении он отмечает, что это "отличная машина под реставрацию". В комплекте идет вся необходимая документация.

УАЗ с мотором Peugeot продают в Италии. Фото: automobile.it

УАЗ с мотором Peugeot продают в Италии. Фото: automobile.it

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что недавно на продажу выставили Mercedes W124 с пробегом 1,4 млн км.