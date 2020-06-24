В харьковском гараже нашли Toyota Corolla из СССР

Старую Toyota Corolla (Toyota Sprinter) 1984 года выпуска обнаружили в одном из гаражей Харькова. На автомобиле регистрационные номера времен СССР.

Интересно также то, что в автомобиле праворульная компоновка – в СССР б/у Тойота Королла попала из Японии. Пробег машины слегка превышает 68 тыс. км.

Старую Toyota Corolla времен СССР нашли в Харькове. Фото: motor.ru

Старую Toyota Corolla времен СССР нашли в Харькове. Фото: motor.ru

Судя по данным в техпаспорте автомобиля, выданном в 1990 году, владельцем был сотрудник завода "Радиореле". Ключевая особенность транспортного средства – кондиционер, который казался чем-то невероятным для гражданского автомобиля на советской территории.

Старую Toyota Corolla времен СССР нашли в Харькове. Фото: motor.ru

В движение старую Короллу приводит 1,3-литровый двигатель мощностью 75 л.с., который работает в паре с 4-ступенчатой механической КПП.

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Благодаря длительному гаражному хранению, небольшому общему пробегу и неоспоримому качеству японских автомобилей конца ХХ века Toyota Corolla пребывает в очень хорошем техническом состоянии и здорово выглядит.

Старую Toyota Corolla времен СССР нашли в Харькове. Фото: motor.ru

Старую Toyota Corolla времен СССР нашли в Харькове. Фото: motor.ru

Напомним, ранее OBOZREVATEL показывал старый ржавый автомобиль, который могут продать за $700 000.