В Харькове заметили Porsche Cayenne с полицейской символикой

Виталий Сазонов Новости 12:00, 22.09.2020 Обновлено: 12:23, 22.09.2020

В Харькове заметили необычный кроссовер Porsche Cayenne. Автомобиль обратил на себя внимание наличием полицейской символики.

Соответствующее фото опубликовал Instagram-аккаунт h_kharkov.

Porsche Cayenne с полицейской символикой замеченный на дорогах Харькова.
Скриншот фото

Как видно на снимке, на кузове "Порше" нанесена ливрея Патрульной полиции Украины. Однако не все так просто: вместо надписи "поліція", на авто в шутливой форме написано "полюція". То есть, это не настоящее патрульное авто, однако владельцу, очевидно, все равно грозит штраф за незаконное использование символики правоохранительных органов в размере от 17 до 34 тыс. грн (если владелец машины – физлицо).

К слову, это не первый необычный автомобиль с полицейской символикой, который встречается на дорогах Харькова. Несколько дней назад в городе видели "патрульный" Jeep Grand Cherokee на литовских номерах.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине начали выдавать спецномера для электромобилей.

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