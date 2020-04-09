В Харькове Tesla Model S загорелась от удара в ДТП. Фото

В Харькове на пересечении улиц Академика Павлова и Героев Труда (Московский р-н) произошло ДТП: Skoda Fabia въехала в Tesla Model S. Никто не пострадал, однако электромобиль загорелся.
По предварительной информации, водитель старой Шкода нарушил ПДД, что и привело к столкновению. Автомобиль предполагаемого виновника ДТП получил довольно серьезные повреждения передней части. В то же время Тесла выглядит вполне неплохо.
Skoda Fabia получила серьезные повреждения
Патрульная полиция Харьковской области
Небольшая степень повреждений электрокара в том числе может быть связана с расположенным в днище кузова батарейным блоком, который заключен в крепкий силовой каркас. Однако удар пришелся как раз в боковую часть кузова Model S.
Из-за удара электромобиль Tesla Model S загорелся
057.ua
Это могло вызвать повреждения батарей, которые нередко в этом случае в следствие химической реакции начинают гореть. Очевидцы заметили большое количество дыма, который свидетельствует о внутреннем возгорании компонентов электрокара. Подробности происшествия уточняются.
Удар пришелся в боковую часть кузова Model S
Патрульная полиция Харьковской области
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