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9 апреля • обновлено в 15:15
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В Харькове Tesla Model S загорелась от удара в ДТП. Фото

2.1т
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В Харькове на пересечении улиц Академика Павлова и Героев Труда (Московский р-н) произошло ДТП: Skoda Fabia въехала в Tesla Model S. Никто не пострадал, однако электромобиль загорелся.

По предварительной информации, водитель старой Шкода нарушил ПДД, что и привело к столкновению. Автомобиль предполагаемого виновника ДТП получил довольно серьезные повреждения передней части. В то же время Тесла выглядит вполне неплохо.

Skoda Fabia получила серьезные повреждения

Skoda Fabia получила серьезные повреждения

Патрульная полиция Харьковской области

Небольшая степень повреждений электрокара в том числе может быть связана с расположенным в днище кузова батарейным блоком, который заключен в крепкий силовой каркас. Однако удар пришелся как раз в боковую часть кузова Model S.

Из-за удара электромобиль Tesla Model S загорелся

Из-за удара электромобиль Tesla Model S загорелся

057.ua

Это могло вызвать повреждения батарей, которые нередко в этом случае в следствие химической реакции начинают гореть. Очевидцы заметили большое количество дыма, который свидетельствует о внутреннем возгорании компонентов электрокара. Подробности происшествия уточняются.

Удар пришелся в боковую часть кузова Model S

Удар пришелся в боковую часть кузова Model S

Патрульная полиция Харьковской области

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Tesla электромобили ДТП авто
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Гоша Злой
Гоша Злой
батареи в этой машине - 50% стоимости самой машины. можно на разборку отправлять смело тачку
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
что-то новое в опредилении марки машины:"старая Шкода ".так держать стас сидилев
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Повеселили. У Теслы расxepякана вся боковая часть, менять как минимум крыло, обе двери, и еще вопрос, насколько ее повело от бокового удара. Плюс подгорело нутро и электроника. Автору что, Маск премию пообещал за подобный бpeд выписать?
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