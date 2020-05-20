В Грузии нашли уникальное место с брошенными машинами

Время от времени в разных странах удается обнаружить свалки и парковки с необычными брошенными автомобилями. Оказывается, такое место есть и в Грузии.

В сети показали удивительные фото площадки, на которой простаивает множество никому не нужных автомобилей. Среди них есть действительно уникальные транспортные средства.

В Грузии нашли множество заброшенных авто carakoom.com

Например, редкая пожарная машина Fireliner Westland. По предварительной информации, всего произведено только 5 экземпляров. Назвать эту машину редкой – не сказать ничего. Неизвестно, каким вообще образом это удивительное ТС попало в Грузию в конце 90-х годов прошлого столетия.

В Грузии нашли множество заброшенных авто carakoom.com

В Грузии нашли множество заброшенных авто carakoom.com

Также на фото виден белый лимузин Lincoln наряду с другими американскими седанами, советский раритет ГАЗ-13 Чайка, армейский внедорожник Volkswagen Iltis, военный полноприводный грузовик MAN KAT и множество другой грузовой техники.

В Грузии нашли множество заброшенных авто carakoom.com

В Грузии нашли множество заброшенных авто carakoom.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о брошенных в жаркой пустыне автомобилях, которые продают очень дешево. Можно сразу купить коллекцию из 29 машин, но все равно получится недорого.