Дешевые авто могут оставаться надежными даже после нескольких лет эксплуатации – исследование

Ассоциация технического надзора Германии (TUV) установила, что качественные автомобили не обязательно должны быть дорогими, более того, даже с годами эксплуатации недорогие машины могут сохранять свою надежность. К такому выводу она пришла после проверки 8,8 млн машин в рамках своего ежегодного отчета TUV Report по определению уровня дефектов в легковых транспортных средствах.

Так, согласно исследованию, опубликованному на сайте vdtuev.de, ряд бюджетных авто продемонстрировал низкий уровень отказов уже при при первом общем осмотре через три года. У Opel Adam коэффициент дефектов составил 3,7%, у Honda Jazz – 3,9% у Mazda 2 – 4,5%. При этом через 7-летние экземпляры этих же моделей также показали хорошие результаты: Opel Adam – 10,3%, Mazda 2 – 10,5% и Honda Jazz – 11,7%. Для сравнения, средний уровень дефектов по всем автомобилям в возрасте от 3 до 11 лет составляет 19,9%.

Подробно о рейтингеTUV 2021 OBOZREVATEL уже рассказывал в этом материале. В нем представлены самые надежные и ненадежные машины в 5 возрастных категориях – авто возрастом до 3-х, 5-и, 7-и, 9-и и 11 лет. При оценке экспертами брались во внимание: фары и задние фонари, тормоза, подвеска, тормозная система (педали и стояночный тормоз), поворотники, рулевое управление, коррозия, выхлопная система и блок управления двигателем.

Ранее OBOZREVATEL назвал немецкие автомобили, от покупки которых лучше отказаться. Речь идет о нескольких подержанных машинах, ряд из которых – легендарные модели.