В Германии украли необычный электрокар: его везли своим ходом в Восточную Европу

Виталий Сазонов Новости 18:30, 17.11.2020 Обновлено: 18:53, 17.11.2020

Румынские пограничники задержали на границе с Молдовой необычное угнанное авто. Из ЕС пытались вывезти новый кроссовер Audi e-tron, причем машина ехала своим ходом. Выбор угонщиков действительно можно считать специфическим: не смотря на то, что электрокар "Ауди" является серийным автомобилем, это по-прежнему большой эксклюзив на дорогах. При этом машину перегоняли своим ходом.

Как сообщает PiataAuto.md, инцидент произошел на пограничном переходе Галац в ночь с 14 на 15 ноября. Пограничники заподозрили, что у автомобиля поддельные документы и решили сделать дополнительную проверку. Мероприятия были проведены не зря: оказалось, что незадолго до этого кроссовер был угнан.

Угнанный Audi e-tron
piataauto.md

За рулем "е-трона" находился 48-летний гражданин Болгарии. Водитель заявил, что он не является владельцем машины и не знал о том, что кроссовер был украден – его лишь попросили перегнать "Ауди" за денежное вознаграждение.

Угнанный Audi e-tron
piataauto.md
Угнанный Audi e-tron
piataauto.md

Скорее всего, угнанный кроссовер хотели "прописать" в Молдове или Украине.

Угнанный Audi e-tron
piataauto.md

Пограничная полиция Румынии задержала машину и водителя до выяснения всех обстоятельств. Украденный автомобиль 2020 года выпуска оценили в 100 000 евро.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что автомобильный номер "0 10" продали за 4,8 млн грн. Этому госзнаку уже более 100 лет.

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