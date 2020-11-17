В Германии украли необычный электрокар: его везли своим ходом в Восточную Европу

Румынские пограничники задержали на границе с Молдовой необычное угнанное авто. Из ЕС пытались вывезти новый кроссовер Audi e-tron, причем машина ехала своим ходом. Выбор угонщиков действительно можно считать специфическим: не смотря на то, что электрокар "Ауди" является серийным автомобилем, это по-прежнему большой эксклюзив на дорогах. При этом машину перегоняли своим ходом.

Как сообщает PiataAuto.md, инцидент произошел на пограничном переходе Галац в ночь с 14 на 15 ноября. Пограничники заподозрили, что у автомобиля поддельные документы и решили сделать дополнительную проверку. Мероприятия были проведены не зря: оказалось, что незадолго до этого кроссовер был угнан.

За рулем "е-трона" находился 48-летний гражданин Болгарии. Водитель заявил, что он не является владельцем машины и не знал о том, что кроссовер был украден – его лишь попросили перегнать "Ауди" за денежное вознаграждение.

Скорее всего, угнанный кроссовер хотели "прописать" в Молдове или Украине.

Пограничная полиция Румынии задержала машину и водителя до выяснения всех обстоятельств. Украденный автомобиль 2020 года выпуска оценили в 100 000 евро.

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