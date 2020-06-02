В Германии старую ЗАЗ-1102 Таврия продают за 7000 евро

Виталий Сазонов Новости 17:00, 2.06.2020

На немецкой онлайн-площадке mobile.de появилось очень необычное предложение – на продажу выставили ЗАЗ-1102 Таврия, которую оценили как новое бюджетно авто. Машина находится в Саксонии (федеральная земля на востоке ФРГ).

За Таврию 1994 года выпуска просят 6990 евро – для понимания, за такие же деньги в Германии можно купить новый Логан. В то же время в Украине старый ЗАЗ-1102 можно купить в среднем за 1500 долларов.

Таврия за 7000 евро
mobile.de

Столь высокую цену можно объяснить тем, что у автомобиля отличное состояние (нет ни ржавчины, ни царапин, ЛКП и салон сохранили свою свежесть) и маленький пробег – всего 30 000 км. То есть это настоящий коллекционный экспонат.

Таврия за 7000 евро
mobile.de
Таврия за 7000 евро
mobile.de

Среди других важных моментов – у Таврии был всего один владелец, машина регулярно обслуживалась на СТО. В ДТП автомобиль не попадал.

Таврия за 7000 евро
mobile.de
Таврия за 7000 евро
mobile.de
Таврия за 7000 евро
mobile.de
Таврия за 7000 евро
mobile.de

Оснащен хетчбэк 1,1-литровым карбюраторным мотором мощностью 52 силы. Коробка передач – 5-ступенчатая "механическая".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как в свое время ЗАЗ Таврия стала героиней французского журнала.

Комментировать
Авто Новости

Смотрите также

Изнасилование в Кагарлыке: адвокат полицейского является родственником судьи

Трамп ввел войска в Вашингтон из-за массовых беспорядков

"Это будет позор для Путина, Лукашенко щелкнул его в нос". Интервью с российским оппозиционером Зубовым

Бокс: расписание и результаты главных боев 2020 года

Арахамия показал декларацию: миллион в валюте и копеечная зарплата