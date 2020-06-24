В Германии очень дорого продают 22-летнюю б/у Ладу

Владелец ВАЗ-2108 1992 года выпуска в Германии решил продать свою машину несмотря на то, что на протяжении 22 лет был единственным собственником и всегда любил это авто.

Тем не менее, от транспортного средства решили избавиться. Более того, владелец намеревается как следует заработать на российской Ладе – за машину просят 8900 евро! Это цена нового бюджетного автомобиля. А на рынке б/у авто за эту сумму можно выбрать что-нибудь из немецкой классики.

Старый ВАЗ-2108 продают в Германии за большие деньги. Фото: carakoom.com

Пробег ВАЗ-2108 составляет всего 29 000 км, что нельзя назвать большой цифрой за 22 года эксплуатации. Выглядит машина почти как новая, техническое состояние тоже в норме. Если учитывать качество немецких дорог, местное топливо и своевременное обслуживание, наверняка автомобиль проживет еще как минимум 22 года.

Старый ВАЗ-2108 продают в Германии за большие деньги. Фото: carakoom.com

Старый ВАЗ-2108 продают в Германии за большие деньги. Фото: carakoom.com

Но это все же не повод просить за б/у Ладу без малого 9 тыс. евро. Это уровень довольно массовых автомобилей, которые начинают приобретать коллекционную ценность. Про ВАЗ-2108 так сказать нельзя. Особенно учитывая, что в свое время в Германию завезли много таких машин.

Старый ВАЗ-2108 продают в Германии за большие деньги. Фото: carakoom.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о новой модели Лада, которая построена на базе устаревшего автомобиля Renault.